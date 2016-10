La Chine lance ce lundi un vaisseau spatial habité

Le vaisseau spatial habité Shenzhou-11 sera lancé lundi matin, a annoncé dimanche un responsable du programme spatial habité de la Chine. Les astronautes chinois Jing Haipeng et Chen Dong vont assumer la mission du Shenzhou-11, a indiqué Wu Ping, directrice adjointe du Bureau de l'ingénierie spatiale habitée de la Chine. Les deux astronautes du vaisseau, qui sera lancé lundi à 07h30 (heure de Pékin ), embarqueront au Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, a expliqué Mme. Wu Ping, lors d'une conférence de presse organisée dimanche. Les deux astronautes partageront leur travail et leur vie dans l'espace via des textes, enregistrements sonores et vidéos.