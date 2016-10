Yémen : les Etats-Unis et l'ONU demandent un cessez-le-feu imminent

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'ONU ont demandé dimanche au gouvernement yéménite du président Abd Rabbo Mansour Hadi et aux rebelles Houthis d'établir un cessez-le-feu imminent au Yémen, dans un conflit ayant fait près de 6.900 morts. "Le temps est venu d'établir un cessez-le-feu sans conditions et ensuite de venir à la table des négociations", a souligné le secrétaire d'Etat américain John Kerry à Londres à l'issue d'une réunion consacrée au conflit. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed a participé à la rencontre aux côtés de M. Kerry ainsi que des ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, d'Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis.