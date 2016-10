Une fusillade fait un mort dans le 19e arrondissement de Paris

Au moins une personne a été tuée lors d'une fusillade éclatée dans la nuit de samedi à dimanche, dans le 19ème arrondissement (nord-est de la capitale française), selon la chaîne française d'information Franceinfo. Dimanche à 02h15, deux hommes à scooter ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur la vitrine d'un local commercial du quartier avant de prendre la fuite et d'être pourchassés par deux hommes en voiture, a rapporté la radio. Quelques centaines de mètres plus loin, les conducteurs de la voiture ont percuté le scooter et l'ont fait tomber. L'un des deux passagers du scooter a ouvert le feu en direction de la voiture, blessant mortellement l'un des occupants du véhicule. Ils ont ensuite pris la fuite à pieds, a indiqué Franceinfo.