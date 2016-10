La Chine réussit le lancement de deux astronautes vers son laboratoire spatial

La Chine est parvenue à placer sur orbite lundi deux astronautes partis rejoindre son deuxième laboratoire spatial à près de 400 km d'altitude, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Les deux hommes, Jing Haipeng et Chen Dong, ont décollé de la base de lancement de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest), à bord du vaisseau spatial Shenzhou-11, a indiqué l'agence de presse d'Etat. Le vaisseau a été lancé par une fusée Longue Marche-2F. Le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations à l'équipage. Les deux astronautes doivent arriver sous 48 heures à bord du deuxième laboratoire spatial chinois, Tiangong-2, un engin lancé le mois dernier dans le but d'ouvrir la voie au déploiement dans six ans d'une station habitée dans l'espace. Ils y passeront 30 jours avant de revenir sur Terre.