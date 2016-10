La prise de Mossoul peut durer des semaines

L'offensive lancée par les forces irakiennes pour reprendre la ville de Mossoul au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) risque de durer des semaines et "possiblement plus", a indiqué lundi un haut commandant américain. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé dans la nuit le lancement de l'opération pour la reprise du dernier grand bastion de l'EI en Irak, aux mains des terroristes depuis juin 2014. "Cette opération pour reprendre le contrôle de la deuxième ville d'Irak va probablement durer des semaines, possiblement plus", a mis en garde le lieutenant général Stephen Townsend, nouveau commandant de la coalition internationale antiterroristes dirigée par les Etats-Unis.