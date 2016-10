Au moins 31 personnes tuées dans des raids aériens à Alep

Au moins 31 personnes ont été tuées par des raids aériens sur des quartiers contrôlés par les rebelles à Alep (nord-ouest de la Syrie), a rapporté lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Des avions de combat ont mené quatre raids sur les quartiers de Qaterji, Soukkari et Bab al-Nasser, ainsi que d'autres quartiers dans l'est de la ville, a-t-il précisé. Au moins dix familles étant encore ensevelies sous les décombres, le bilan pourrait s'alourdir, a ajouté l'OSDH. Pour sa part, l'agence de presse officielle SANA a rapporté qu'au moins 29 rebelles ont été tués lors d'une offensive militaire contre les positions rebelles dans l'est d'Alep.