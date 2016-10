Le Sénat uruguayen réaffirme son soutien à la République sahraouie

Le président de la commission des Affaires internationales du Sénat uruguayen, Jorge Larranaga, a réaffirmé le soutien de son pays à la République sahraouie dans sa lutte pour l’indépendance et les efforts de l'ONU dans la recherche d’une solution pacifique et juste permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. M. Larranaga a déclaré, à l'occasion de l'accueil accordé à l'ambassadeur sahraoui à Montevideo, Cheibani Abbass, que l'"Uruguay soutien les efforts des Nations unies dans la recherche d’une solution pacifique et juste permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l’indépendance", rapporte lundi l'agence de presse sahraouie (SP).