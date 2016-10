4 éléments de soutien au terrorisme arrêtés à Ouargla et Ghardaïa

Une casemate pour terroriste contenant 6 bombes de confection artisanale a été détruite dimanche à Skikda par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors que quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par un autre détachement à Ouargla et Ghardaïa, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 16 octobre 2016, une casemate pour terroriste contenant six bombes de confection artisanale, suite à une opération de fouille et de ratissage à Collo, wilaya de Skikda (5e Région militaire), tandis qu'un détachement a arrêté, à Ouargla et Ghardaïa (4e Région militaire), quatre éléments de soutien aux groupes terroristes", précise-t-on de même source.