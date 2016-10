Allemagne: plusieurs disparus et blessés lors d'une explosion

Plusieurs personnes sont portées disparues et d'autres ont été blessées après une explosion lundi en fin de matinée sur un site du chimiste BASF dans le port de Ludwigshafen dans l'ouest de l'Allemagne, selon les autorités et l'entreprise. "L'explosion suivie d'incendies est intervenue lors de travaux sur un système de pipelines", a indiqué le groupe allemand dans un communiqué, faisant état, tout comme la ville de Ludwigshafen, de "plusieurs personnes blessées et d'autres encore portées disparues".