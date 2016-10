Egypte : l'armée annonce avoir abattu 19 extrémistes dans le Sinaï

Au moins 19 extrémistes et un soldat ont été tués lundi au cours d'une grande offensive sécuritaire dans la province égyptienne du Sinaï du Nord, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de l'armée égyptienne. "Des raids aériens lancés par surprise ont détruit 31 repaires et entrepôts appartenant aux forces extrémistes", a déclaré Mohamed Samir, porte-parole de l'armée. D'autres attaques terrestres ont permis la destruction de trois véhicules, de trois motos et de huit engins explosifs destinés à être lancés contre les forces armées.