Allemagne : explosion sur un site du géant pétrochimique BASF

Deux personnes ont perdu la vie, six autres ont été blessées et deux sont portées disparues lors d'une explosion survenue lundi sur un site du géant pétrochimique allemand BASF, a annoncé la compagnie. Les mesures effectuées dans l'air et sur terre n'ont montré aucune hausse des niveaux de substances toxiques, a indiqué BASF. Toutes les routes vers la porte 15, entrée du nord de l'usine, qui est proche du site de l'explosion, sont encore bloquées par la police. Parallèlement, des flammes étaient encore visibles au sud du Rhin.