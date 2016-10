Plus de 26.000 réfugiés somaliens prêts à retourner dans leur pays

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré que 26.819 réfugiés somaliens étaient prêts à retourner volontairement dans leur pays, et qu'ils attendaient la facilitation de leur retour dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Le HCR a affirmé dans un récent rapport que 2.525 candidats au retour avaient été aidés à rentrer en Somalie par voie aérienne et par convois routiers entre le 16 et le 30 septembre. "Au total et au 30 septembre, quelque 32 949 Somaliens réfugiés étaient rentrés dans leur pays depuis le 9 décembre 2014, date du début du programme du HCR pour le soutien au rapatriement volontaire des Somaliens réfugiés au Kenya, dont 26 848 rien qu'en 2016", a déclaré le HCR.