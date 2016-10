Ukraine: sommet Merkel, Hollande, Poutine, Poroschenko

Les présidents russe Vladimir Poutine, français François Hollande, ukrainien Petro Poroschenko et la chancelière allemande Angela Merkel se réuniront mercredi à Berlin pour "évaluer la mise en oeuvre" des accords de Minsk visant à résoudre la crise ukrainienne, ont annoncé mardi Paris et Berlin. "La chancelière allemande a invité (les trois présidents) pour évaluer la mise en place des accords de Minsk depuis la dernière rencontre" de ce type, le 2 janvier 2015 à Paris, selon un communiqué de la chancellerie. Ce sommet permettra aussi "de discuter des prochaines étapes du processus en vue d'un règlement de la crise à l'Est de l'Ukraine", selon un communiqué de la présidence française.