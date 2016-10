L'arrêt des raids aériens sur Alep "est un geste de bonne volonté"

L'arrêt immédiat des raids aériens russes à Alep dans le nord de la Syrie, est un "geste de bonne volonté des militaires russes", a expliqué mardi le Kremlin. Interrogé par la presse sur la décision surprise de Moscou de suspendre dès mardi matin les bombardements russes et syriens à Alep, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a indiqué que ce n'était "aucunement lié" aux critiques émises par la France et l'Allemagne mais qu'il s'agissait "purement d'un geste de bonne volonté des militaires russes". L'armée russe et l'armée syrienne ont arrêté leurs raids aériens à Alep depuis mardi à 07H00 GMT, avait annoncé plutôt le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une réunion de l'Etat major russe, expliquant que cet arrêt anticipé des raids est "nécessaire pour la mise en oeuvre de la pause humanitaire" devant permettre aux civils de quitter Alep jeudi.