Gaïd Salah reçoit ses homologues d'Italie, d'Espagne et de France

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) recevra, en audience mardi et mercredi, et en aparté, les chef d'Etat-major d'Italie, d'Espagne et de France et ce, "à leur demande", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "En marge de la 8e réunion des chefs d'Etat-major des pays de l'initiative 5+5 Défense, qui constitue un espace privilégié d'échange et de coopération multilatérale entre les pays membres et dont l'Algérie assure la présidence tournante, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), recevra en audience les 18 et 19 octobre 2016, au siège de l'Etat-major de l'ANP, en aparté, les chef d'Etat-major d'Italie, d'Espagne et de France, et ce, suite à leur demande", précise le MDN.