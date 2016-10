Réunion internationale à Paris sur l'avenir politique de Mossoul

La France et l'Irak organisent jeudi à Paris une réunion ministérielle avec une vingtaine de pays pour "préparer l'avenir politique de Mossoul" après l'offensive lancée par le gouvernement irakien et la coalition internationale pour chasser le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a annoncé mardi le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault. "Il faut anticiper, préparer +le jour d'après+, et la stabilisation de Mossoul après la bataille militaire", a déclaré Jean-Marc Ayrault, précisant que l'Iran n'avait pas été invité.