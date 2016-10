Le Brent frôle les 52 dollars à Londres

Les prix du pétrole reprennent en légère hausse, mardi matin en cours d'échanges européens, les investisseurs profitant de la baisse du cours du dollar et celle des cours du pétrole de la veille, pour réaliser des achats à bon compte. Ce matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 51,95 dollars sur l'Intercontinental Exchange (Ice) de Londres, en hausse de 43 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex)le baril de "light sweet crude" (Wti) pour le contrat de novembre gagnait 48 cents à 50,42 dollars. Les investisseurs profitaient de la baisse des cours et d'un accès de faiblesse du dollars US pour effectuer quelques achats à bon compte.

SG de l'Opep: "Nos négociations sont à la mi-temps"

Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateur de pétrole, Mohammed Barkindo, a déclaré mardi que "les discussions sur une limitation de la production pétrolière sont à la mi-temps", avant leur reprise prévue fin octobre à Vienne. Après s'être réunis à Alger puis à Istanbul, les représentants de l'Opep ont invité leurs partenaires à se joindre à eux, a expliqué M. Barkindo lors de la conférence Oil & Money à Londres. "Maintenant, nous nous préparons à jouer la deuxième mi-temps, à Vienne à la fin du mois d'octobre", a-t-il ajouté. Les pays hors-Opep, dont la Russie, ont été invités à participer à cette rencontre technique.