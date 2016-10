Turquie: le renforcement du pouvoir présidentiel en débat

Une révision de la Constitution renforçant les prérogatives du président sera soumise au Parlement "dans les plus brefs délais", a annoncé mardi le Premier ministre turc Binali Yildirim. "Nous allons soumettre dans les plus brefs délais à l'Assemblée (...)une proposition comprenant les modifications de la Constitution que nous jugeons nécessaires", a déclaré M. Yildirim lors d'un discours à Ankara devant le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir). Le gouvernement turc a fait de l'instauration d'un système présidentiel l'une de ses principales priorités, mais ne dispose pas de la majorité requise au Parlement pour faire passer seul son projet.