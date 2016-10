Le pétrole au dessus de 50 dollars à New York

Les cours du pétrole montaient légèrement mardi à l'ouverture à New York, stimulés par des chiffres et des déclarations favorables à une réduction de l'offre de brut sur le marché. Le cours du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, prenait 46 cents à 50,40 dollars sur le contrat pour livraison en novembre au New York Mercantile Exchange (Nymex). Les analystes évoquent de bons signes venus de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), sur la concrétisation, en novembre, de son accord préliminaire de baisse de l'offre entre ses membres, annoncé fin septembre à Alger. D'abord, "on a pris connaissance ce matin de chiffres positifs sur l'offre de l'Arabie saoudite", membre dominant de l'Opep, "dont la production a baissé en août par rapport à juillet", a rapporté Bob Yawger de Mizuho Securities, faisant référence à des estimations de la base de données Joint Organization Data Initiative (Jodi).