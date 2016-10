Les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment

Le président et membres du Conseil Constitutionnel ont prêté mardi serment devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en application de l'article 183 de la Constitution. A cette occasion, le chef de l'Etat a félicité le président du Conseil Constitutionnel, M. Mourad Medelci, et les membres de ce Conseil et leur a notamment souhaité plein succès dans l'accomplissement des missions dévolues à cette institution, qui ont été élargies par la dernière révision de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel est composé de douze membres : quatre désignés par le président de la République, dont le président et le vice-président du Conseil, deux élus par l'Assemblée populaire nationale, deux élus par le Conseil de la nation, deux élus par la Cour suprême et deux élus par le Conseil d'Etat.