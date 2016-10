Le mois de septembre est le second plus chaud sur la planète

Le mois dernier a été le deuxième mois de septembre le plus chaud sur la planète depuis le début des relevés de température en 1880, marquant la fin des records mensuels consécutifs de chaleur enregistrés pendant seize mois. Toutefois, l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) a indiqué mardi que si on prend en compte la période de janvier à septembre 2016, le thermomètre est resté à un niveau record pour ces 137 dernières années. La température en septembre à la surface des terres et des océans a été 0,88 degré Celsius au-dessus de la moyenne du XXe siècle, qui était de 15°C.