Mutinerie dans un centre de rétention pour étrangers à Madrid

Plusieurs dizaines de migrants séjournant dans un centre de rétention pour étrangers de Madrid ont déclenché mardi soir une mutinerie, en s'installant sur le toit de l'immeuble, selon une porte-parole de la mairie. "Nous ne savons pas le nombre exact, 30 ou 40, ils sont montés sur le toit, et la police est sur place et tente une médiation", a déclaré cette porte-parole. Selon les médias locaux la mutinerie dans le centre de rétention du quartier d'Aluche, dans le sud de la capitale espagnole, s'est déclenchée vers 22h00 (20h00 GMT). Peu après 00h30, les migrants étaient encore sur le toit et refusaient d'en descendre, selon la porte-parole.