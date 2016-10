Réunion des pays voisins de la Libye à Niamey

La 9e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye s'ouvre mercredi à Niamey (Niger) en vue d'examiner la situation dans le pays à la lumière des derniers développements et des efforts consentis aux niveaux national, régional et international pour le règlement de la crise libyenne dans le cadre du processus politique. Outre le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union Africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, seront présents à la réunion, les ministres des Affaires étrangères, du Niger, de l'Egypte, de la Tunisie, de la Libye, du Tchad et du Soudan.