L'aviation belge accusée d'avoir tué six civils près d'Alep

La Russie a accusé mercredi l'aviation belge, qui fait partie de la coalition internationale anti-terroristes menée par les Etats-Unis en Syrie, d'avoir tué six civils suite à des bombardements dans la région d'Alep. "Six personnes ont été tuées et quatre autres blessées à des degrés variables à la suite d'un bombardement qui a détruit deux maisons" dans la nuit de lundi à mardi dans la localité de Khassadjek dans la région d'Alep, selon un communiqué du ministère russe de la Défense, rapporté par la presse. "Les avions russes et syriens n'étaient pas présents dans cette zone. Mais des avions de la coalition internationale effectuaient des missions dans la région. (...) Deux F-16 de l'aviation belge ont été repérés dans cette zone au moment" du bombardement, poursuit le ministère.