Turquie: treize rebelles du PKK tués dans le Sud-est

Treize membres de la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tués dans une frappe de l'aviation turque dans la province de Tunceli (Sud-est), ont rapporté les médias mercredi citant les autorités locales. En outre, deux autres éléments du PKK ont été éliminés par une frappe d'un drone dans la région de Zap située dans le nord de l'Irak, selon l'état-major de l'armée turque. Plus de 8.000 rebelles ont été tués ou arrêtés, depuis juillet 2015, à l'intérieur du pays et dans les raids aériens de l'aviation turque dans le nord de l'Irak, alors plus de 600 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) ont été tués dans les accrochages et attaques du PKK.