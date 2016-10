L'Algérie, un "partenaire fiable" de l'UE

L’Algérie se positionne comme un "partenaire fiable" de l’Union européenne (UE) dans le domaine énergétique, mais aussi sur le plan sécuritaire, révèle un rapport de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE (PESC) adopté par les chefs de la diplomatie des 28 Etats membres lors de leur réunion lundi à Luxembourg. "L'Algérie s'est révélée être un partenaire fiable lorsqu'il s'agit de sécurité et d'énergie", est-il souligné dans ce document intitulé "Rapport PESC - Nos priorités en 2016". Selon ce rapport de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui offre aux 28 pays membres de l’Union les moyens d'agir ensemble face aux grands défis mondiaux, "des négociations sur les nouvelles priorités du partenariat sont en cours" entre l’UE et l’Algérie.