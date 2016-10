Réunion des chefs d'état-major de l'Initiative "5+5 Défense" à Alger

Les travaux de la 8ème réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'Initiative "5+5 Défense" se sont ouverts mercredi à Alger. Cette rencontre de haut niveau, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2016 de l'Initiative, dont l'Algérie assure la présidence tournante, a été présidée par le général-major Ahcène Tafer, commandant des forces terrestres, représentant du général de corps d'armée, Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. Dans son allocution inaugurale, le général-major Tafer a rappelé que l'initiative "5+5 Défense" constitue "l'un des espaces régionaux les plus actifs en terme de coopération multilatérale, de concertation et de dialogue sur les enjeux de sécurité".