Le chiffre d'affaires des concessionnaires en baisse en 2015

Le chiffre d'affaires global des concessionnaires des véhicules a enregistré en 2015 sa première baisse (-14,5%), mais certains ont continué à connaître une hausse de leurs ventes, a appris l'APS auprès du Centre national du registre du commerce (Cnrc). Le chiffre d'affaires cumulé de près d'une quarantaine de concessionnaires ayant procédé à la publication de leur compte annuel de l'exercice écoulé, a atteint plus de 528 milliards de dinars en 2015 contre plus de 618 milliards de dinars en 2014 (714 milliards DA en 2013). Ainsi, plus de la moitié des concessionnaires représentant différentes marques (allemandes, sud-coréennes, japonaises et chinoises notamment) ont vu leur chiffre d'affaires enregistrer des diminutions allant de 10% jusqu'à 76%. Par contre, une quinzaine d'autres ont vu leur chiffre de ventes évoluer positivement entre 0,3% et 28%.