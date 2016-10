FMI prévoit une hausse des Ide pour l’Algérie

La révision du code de l’investissement devrait permettre à l’Algérie de drainer un flux plus important d’investissements directs étrangers, a prévu le Fonds monétaire international (FMI). Dans son rapport sur les perspectives de croissance pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (Moanap), le Fonds souligne que des pays comme l’Algérie, l’Arabie saoudite ou le Qatar qui ont modernisé leurs codes de l’investissement et du travail devraient attirer plus d’IDE. A l’instar de ces pays pétroliers, l’Algérie devrait connaître un rebond en matière d’IDE après un ralentissement enregistré ces dernières années grâce à l’allégement des formalités administratives et le renforcement de la qualité des institutions qui permettraient d’attirer davantage d’investissements étrangers, relève le Fonds.