1.154 mines datant de l'ère coloniale détruites

Les unités de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, durant le mois de septembre 2016, 1.154 mines dans le cadre des opérations de déminage le long des frontières Est et Ouest du pays, a-t-on appris mercredi de source officielle. Il s'agit de la destruction "en 5ème Région militaire, de 1.152 mines antipersonnel et 02 mines éclairantes". Ce qui porte le total général des mines découvertes et détruites, à la date du 30 septembre 2016, à 843.081 mines, soit 699.568 mines antipersonnel, 137.859 mines anti-groupes et 5.654 mines éclairantes, précise la même source.