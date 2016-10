Les exportations agricoles algériennes entravées

Les exportations des produits agricoles et agroalimentaires demeurent "très marginales" par rapport aux potentialités des ces deux filières en raison essentiellement des insuffisances de la logistique maritime, a indiqué mercredi à Alger le directeur général d'Algex, Chafik Chiti. "Le déficit que nous accusons en matière de logistique est l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'opérateurs hésitent encore à se lancer dans l'exportation par voie maritime", a soutenu M. Chiti lors d'un séminaire sur l'optimisation de la logistique et du transport maritime à l'export organisé par l'Agence national de promotion du commerce extérieur (Algex) et l'entreprise maritime CMA-CGM Algérie.