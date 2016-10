Le pétrole s'envole après la baisse des stocks américains

Les cours du pétrole se redressaient fortement mercredi en fin d'échanges européens, la baisse des réserves de pétrole aux Etats-Unis permettant au WTI d'atteindre des niveaux inégalés depuis la mi-2015. Vers 16H00 GMT (18H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 52,93 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,25 dollar par rapport à la clôture de mardi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en novembre gagnait 1,47 dollar à 51,76 dollars. Vers 15H55 GMT, le WTI a atteint 51,93 dollars le baril, au plus haut depuis plus de 15 mois. A la même heure, le Brent plafonnait à 53,14 dollars, sans atteindre le plus haut de l'année de 53,73 dollars atteint en début de semaine dernière.