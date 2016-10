L’UE ne veut pas des migrants africains

Les vingt-huit pays de l'UE ont appelé jeudi à faire "plus d'efforts" en vue de réduire les arrivées et accélérer les renvois de migrants irréguliers africains, grâce à des "pactes" avec des pays-clés en Afrique, lors d'un sommet jeudi à Bruxelles. Après l'accord conclu avec la Turquie en mars, qui a fait chuter drastiquement les arrivées de migrants en Grèce, l'UE cherche à conclure des "pactes migratoires" avec cinq pays jugés prioritaires en Afrique (Niger, Nigeria, Ethiopie, Mali et Sénégal). La chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, a présenté jeudi aux dirigeants des 28 un premier bilan des préparatifs de ces accords "sur mesure", jugeant qu'il y avait déjà eu "plus de progrès dans les derniers mois que dans les dernières années".