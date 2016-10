Les cours du pétrole continuent de baisser en Asie

Les cours pétroliers poursuivaient leur baisse vendredi en Asie sous l'effet de prises de bénéfices, d'un dollar fort et d'incertitudes sur une limitation de l'excès d'offre mondiale. Vers 03h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, cédait 27 cents à 50,36 dollars. Le baril de Brent, référence européenne du brut, pour livraison en décembre, reculait de 23 cents à 51,15 dollars. Les incertitudes sur la possibilité d'un accord entre Russie et l'Opep pour limiter la production sont revenues au premier plan. Le cartel avait annoncé un accord de principe entre ses membres fin septembre, ce qui a contribué à relancer le marché, mais il doit encore être mis en oeuvre lors de son sommet de novembre et les doutes règnent quant à la participation d'autres grands producteurs, en premier lieu la Russie.