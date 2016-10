La trêve à Alep prolongée jusqu'à samedi soir

La trêve "humanitaire" en cours depuis jeudi matin à Alep va être prolongée une nouvelle fois de 24 heures jusqu'à samedi soir afin de "permettre aux civils et aux combattants de quitter les quartiers rebelles assiégés", a annoncé l'armée russe. "A la demande du représentant de l'ONU et d'autres organisations internationales, le président russe a pris la décision de prolonger la pause humanitaire dans la région d'Alep de 24 heures, de 08H00 jusqu'à 19H00 (locales) le 22 octobre", soit de 05H00 à 16H00 GMT, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse le général Sergueï Roudskoï, un haut responsable de l'état-major russe. Les huit couloirs humanitaires, établis pour permettre aux habitants et aux rebelles qui le souhaitent de quitter la ville, sont restés quasiment déserts depuis jeudi matin.