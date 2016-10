Un abri pour terroristes détruit et 7 bombes artisanales à Boumerdes

Un abri pour terroristes a été détruit et 7 bombes artisanales ainsi qu'un fusil de chasse ont été récupérés, jeudi à Boumerdes, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire à découvert et détruit, le 20 octobre 2016, en coordination avec les services de la Sûreté nationale de Boumerdes (1ère Région militaire), un abri pour terroristes, 7 bombes de confection artisanale et un fusil de chasse", précise le communiqué.