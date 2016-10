15 femmes tuées dans un raid aérien près de Kirkouk

Quinze femmes ont été tuées et une cinquantaines de personnes ont été bléssées vendredi sur un lieu de culte visé par un raid aérien près de la ville de Kirkouk, dans le nord de l'Irak, ont indiqué des responsables locaux et de santé. "Quinze femmes ont été tuées et cinquante autres blessées dans un raid qui a visé un lieu de culte chiite où se déroulaient une cérémonie religieuse à Dakouk", à 50 kilomètres au sud de Kirkouk, a affirmé le chef du conseil local, Amir Houda Karam, précisant que le raid avait eu lieu vers 17H00 (14H00 GMT).