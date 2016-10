Il accuse sa femme de maltraiter leur fils

Une mère qui avait puni son fils de trois ans en l'enfermant dans le noir a été condamnée en Suède à de la prison avec sursis et à indemniser son enfant. Cette mère, une Thaïlandaise de 36 ans vivant à Ornskoldsvik (est), avait été dénoncée dans une plainte du père suédois de l'enfant avec lequel elle vivait au moment des faits. Le tribunal l'a condamnée mardi à verser 15.000 couronnes (un peu plus de 1.500 euros) de dommages et intérêts. Comme le prévoit le code pénal, la durée du sursis n'est pas précisée. Etant donné le conflit entre les deux parents, aujourd'hui séparés, le tribunal a indiqué avoir forgé sa conviction à partir des aveux de la mère. Celle-ci a reconnu avoir enfermé son fils dans un sauna servant de cagibi "une ou deux fois par mois" d'août à novembre 2015, pendant "deux à trois minutes", lorsqu'il "n'écoutait pas".