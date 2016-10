Pétrole : la Russie augmentera sa production en 2017

La Russie produira 548 millions de tonnes de pétrole l'an prochain, l'équivalent de 11 millions de barils par jour, son plus haut niveau depuis la fin de l'Union soviétique, même si elle reste favorable à une limitation de la production mondiale pour soutenir les cours, a déclaré vendredi son ministre de l'Energie, Alexander Novak. Premier producteur mondial de brut, la Russie s'attend à ce que les pays de l'Opep trouvent un terrain d'entente pour plafonner la production. Une réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole doit avoir lieu le 30 novembre à Vienne et d'ici-là, Alexander Novak effectuera plusieurs déplacements pour évoquer le sujet, dont un en Arabie saoudite ce week-end et un à Vienne la semaine prochaine.