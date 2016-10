Rome: des lieux de culte musulmans fermés

Plusieurs centaines de musulmans ont organisé vendredi une grande prière vendredi devant le Colisée à Rome, pour protester contre la fermeture récente de cinq lieux de culte dans la capitale italienne. "Les autorités ont fermé ces derniers temps cinq lieux de culte pour des irrégularités administratives", a déclaré M. Bacciu, cité par l'AFP originaire du Bangladesh, et l'un des organisateurs de la manifestation. "Il est vrai qu'il y a eu quelques problèmes administratifs, des toilettes en moins ou en plus, mais ce n'est pas une raison suffisante pour fermer un lieu de culte", a-t-il ajouté. "Nous ne savons pas en plus qui a ordonné ces fermetures, tout le monde nie en être à l'origine, la municipalité, la préfecture, le ministère de l'Intérieur", a-t-il ajouté. En Italie, toutes les communautés religieuses autres que catholiques ont du mal à se faire entendre, mais le dialogue avec les autorités est encore plus compliqué pour les musulmans, qui n'ont pas de représentant ou d'organe collégial représentatif.