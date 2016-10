180.000 visites d'inspection en neufs mois

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a indiqué samedi à Alger, que les inspections du travail à travers le territoire national avaient effectué 180.000 visites d'inspection au cours des neufs premiers mois de l'année 2016. Intervenant en marge de la rencontre nationale des cadres de l'inspection du travail, M. El Ghazi a affirmé que le nombre des visites d'inspection effectuées par les équipes d'inspection est passée de 82.000 à 180.000 visites au cours des premiers mois de l'année 2016, saluant "les résultats positifs" réalisés pour l'amélioration des conditions de travail , la prise en charge sociale et la préservation des emplois. A cette occasion, le ministre a exhorté les services d'inspection a redoubler d'efforts pour améliorer les performances de cet organisme, à travers "une utilisation optimale des ressources disponibles et l'exécution des différents programmes de travail".