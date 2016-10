La statue d’Oran n’avait aucune valeur

La statue découverte suite à des travaux du chantier de la pénétrante reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest n’a aucune valeur archéologique, a affirmé samedi à l’APS le directeur du musée Zabana, Salah Amokrane, mettant fin à la polémique qui alimente la toile depuis quelques jours.

Suite à la découverte de la statue sur le chantier que dirige une entreprise turque, le 19 octobre dernier, une photo de l’oeuvre avec des réclamations d’arrêter le chantier ont largement été partagés sur les réseaux sociaux et sur les pages de certaines associations qui activent pour la préservation du patrimoine culturel et historique oranais. La Direction du musée Zabana a dépêché sur les lieux, jeudi dernier, une équipe d’experts archéologues pour établir un état des lieux. L’équipe a conclu qu’il s’agit d’une statue récente, moulée avec du béton et du fer et n’a aucune valeur historique. Le site sur lequel la découverte a été faite n’est autre qu’une ancienne décharge, explique M. Amokrane ajoutant qu'il ne s’agit nullement d’un site archéologique.