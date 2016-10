Brexit: L’Ecosse et l’Irlande du nord posent problème

La Première ministre britannique Theresa May va rencontrer lundi ses homologues écossais, gallois et nord-irlandais pour tracer avec eux le chemin du Brexit, a annoncé dimanche son cabinet. Theresa May va ainsi être lundi l'hôte du premier Comité ministériel conjoint depuis décembre 2014. Les représentants gouvernementaux doivent "s'entretenir sur la manière dont les administrations pourraient travailler ensemble afin de saisir les opportunités qu'une sortie de l'Union européenne peut offrir", a indiqué le 10 Downing street. Alors qu'une majorité d'Anglais et de Gallois se sont prononcés pour la sortie de l'Union européenne lors d'un référendum en juin, une majorité d'Ecossais et de Nord-Irlandais ont eux voté pour un maintien du Royaume-Uni dans l'Union.