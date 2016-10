Plusieurs explosions dans un parc japonais

Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées dimanche dans un parc japonais lors de deux explosions quasi simultanées, ont annoncé les pompiers. Les explosions se sont produites dans un parc d'Utsunomiya, à une centaine de kilomètres au nord de Tokyo, peu après 11H30 (02H30 GMT), a déclaré un porte-parole du service local d'incendies et de secours. Les causes des déflagrations n'étaient pas connues dans l'immédiat.