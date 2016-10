Colombie: le gouvernement et les Farc dialoguent à La Havane

Les délégations du gouvernement colombien et des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont repris leurs négociations pour un "dialogue constructif" samedi à La Havane (Cuba), ont annoncé dans la soirée les deux parties. Le négociateur en chef du gouvernement et ancien vice-président Humberto de la Calle a publié une photographie de la réunion sur son compte Twitter, accompagnée du message : "Réunion entre les délégués et conseillers du gouvernement et des Farc à La Havane. Début d'un dialogue constructif". Du côté des Farc, le négociateur Ivan Marquez a également écrit sur son compte Twitter que les deux parties "analysent les points de vue des différents secteurs de la société sur l'accord de paix".