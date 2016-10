Haïti: au moins 172 prisonniers s'évadent d'une prison

Au moins 172 prisonniers, certains armés, se sont évadés samedi lors d'une mutinerie dans une prison à Haïti qui a fait deux morts et provoqué une vaste chasse à l'homme, a indiqué la police citée par la presse locale. Au moins un surveillant a été tué et deux autres blessés dans la prison de l'Arcahaie, située sur la côte des Arcadins au nord-ouest de la capitale Port-au-Prince, selon le journal haïtien Le Nouvelliste qui cite le directeur de cette prison. Un prisonnier est mort après avoir escaladé un mur et deux autres ont été hospitalisés, affirme le directeur de l'établissement, Heurtelou Paul Colson cité par le journal.