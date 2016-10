Afghanistan: la culture du pavot repart à la hausse en 2016

Les surfaces dédiées au pavot ont augmenté de 10% en 2016 en Afghanistan, premier producteur mondial, après un recul exceptionnel l'an passé, selon les estimations de l'ONU publiées dimanche à Kaboul. Cette augmentation des cultures sur une surface totale désormais de 201.000 ha, attribuée à de "meilleures conditions climatiques", laisse présager une hausse de la production d'opium de 43%, à 4.600 tonnes contre 3.300 t en 2015 indique le rapport de l'agence des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Pour la ministre chargée de la lutte anti-drogue, Salamat Azimi, "la cause principale de cette augmentation est l'insécurité aggravée et le manque de fonds dédiés" qui ont entravé les campagnes d'éradication.