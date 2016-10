Turquie: plus de 35.000 arrestations depuis la tentative de coup d'Etat

Plus de 35.000 personnes ont été arrêtées en Turquie, et un total de 82.000 ont fait l'objet d'une enquête, depuis la tentative de coup d'Etat le 15 juillet, a annoncé le ministre de la Justice. Parmi les personnes qui ont fait l'objet d'enquête, 26.000 ont été libérées "sous contrôle judiciaire", a encore précisé le ministre, Bekir Bozdag, dans un discours samedi soir à Afyonkarahisar, rapporté dimanche matin par les médias turcs. Ankara accuse l'ex-prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux Etats-Unis, et ses partisans d'avoir fomenté la tentative de putsch de la mi-juillet, qui a fait plus de 270 morts et des milliers de blessés. Celui-ci a nié toute implication.