Les Lituaniens votent au 2e tour de législatives

Les Lituaniens votent dimanche au 2e tour de législatives qui pourraient sceller le succès de deux partis d'opposition, centriste et conservateur, ayant dépassé au 1er tour les sociaux-démocrates au pouvoir depuis quatre ans. Les conservateurs de l'Union de la patrie - Chrétiens-démocrates ont remporté le premier tour du scrutin avec 21,70% des voix (22 sièges), suivis de près par l'Union des paysans et verts (LPGU, centre) qui a obtenu 21,53% des suffrages (21 sièges). Les sociaux-démocrates, au pouvoir depuis 2012, sont arrivés en troisième position avec 14,42% des voix et 10 sièges, un coup dur pour le Premier ministre Algirdas Butkevicius. Restent à pourvoir dimanche 68 sièges sur les 141 que compte le Sejmas (parlement).