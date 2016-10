Lutte antiterroriste: 18 terroristes abattus en septembre

Dix huit terroristes ont été abattus et 6 autres ont été arrêtés avec 11 éléments de soutien, selon un bilan des résultats des opérations antiterroristes établi par la revue de l'Armée nationale populaire "El Djeich". "A travers leur engagement résolu, les éléments de lÆANP sont parvenus à mettre fin aux agissements criminels de 18 terroristes qui ont été éliminés, 17 autres ont été arrêtés, parmi eux 11 éléments de soutien", a précisé le même bilan. Sur un autre plan, le bilan fait ressortir lÆarrestation de 541 immigrants clandestins et de 336 contrebandiers et 84 narcotrafiquants. Le même bilan fait ressortir aussi l'arrestation de 336 contrebandiers, la destruction de 37 casemates et abris, la saisie de 2.994,6 Kg de kif traité et 214.135 litres de carburant, 50 véhicules tout-terrain, 43 camions et 42 véhicules et 09 Motos.